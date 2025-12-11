Derya Ayaydın: 'Türkiye Yüzyılı'nın Gemisi AK Parti, Kaptanı Erdoğan'

Derya Ayaydın: 'Bu ülkenin gemisi AK Parti, kaptanı Sayın Erdoğan'dır'

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te yaptığı konuşmada, 'Türkiye yüzyılı' iddiasını ve yerli üretim vurgusunu öne çıkardı.

23 yılda 'sessiz devrim'

Konuşmasına Başkan ve Genel Kurulu selamlayarak başlayan Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda ülkede sanayi, teknoloji ve üretimde köklü dönüşümler yaşandığını belirtti. Ayaydın, "Türkiye son 23 yılda, sanayide, teknolojide, üretimde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

Ayaydın, 2002'de 30 milyar dolar olan ihracatın bugün 250 milyar doları aştığını, 2002'de hayal olan insansız hava araçlarından bugün dünyanın en gelişmiş SİHA'larına ve TOGG'un yollara çıkmasına uzanan süreci hatırlattı. "Evet 'TOGG maket' dediler. Bugün yollar TOGG'la dolu. 'İHA'lar oyuncak' dediler, bugün o oyuncaklar dünyanın dört bir yanında Türk mühendislerinin adını uzaya çıkarmaktadır. Biz ilk Türk astronotumuzu uzaya gönderdik" diye konuştu.

Kadın istihdamı ve genç girişimcilik

Ayaydın, kadının üretime katılımının kalkınma için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Kadın emeği ve sevkiyatı olmadan kalkınma olmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadını üretime katma öngörüsünün parti tarafından benimsendiğini belirten Ayaydın, kadın mühendisler, yazılımcılar ve girişimcilerin artan rolüne dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek programlarında kadın girişimcilerin payının her yıl arttığını söyleyen Ayaydın, bakanlığın 'çalışan ve üreten gençler' programı kapsamında 155 üretim tesisi ve 11 binden fazla sistem kazanıldığını aktardı.

Yeşil dönüşüm ve 2053 hedefi

Türkiye'nin sıfır atık projesinin dünya çapında örnek olduğuna işaret eden Ayaydın, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlayan sıfır atık hareketi tüm dünyada büyük farkındalık oluşturmuş, Türkiye'yi bu alanda söz sahibi yapmıştır" dedi. Ayaydın, otuzdan fazla ülkenin projeyi incelediğini ve benzer uygulamaları hayata geçirdiğini söyledi.

2026 sanayi bütçesinin yeşil dönüşümü merkezine aldığını vurgulayan Ayaydın, "2053'te net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda karbonsuz üretim ve enerji verilecek yatırımlar, döngüsel ekonomi modelleri ve yenilenebilir enerjiyle çalışan tesisler desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bütçe, yerel kalkınma ve 'hayır koalisyonu' eleştirisi

Ayaydın, Anadolu'nun her köşesinin üretim üssüne dönüştüğünü belirterek, 371 organize sanayi bölgesi ve 52 endüstri bölgesinde yaklaşık 60 bine yakın fabrika olduğunu söyledi. Yerel kalkınma hamlesi ile yatırımların her ilde desteklendiğini, kalkınmanın doğudan batıya yayıldığını aktardı.

Muhalefetin engelleyici tutumunu eleştiren Ayaydın, "Biz bunları yaparken 'Türkiye büyüsün' diyoruz. 'Hayır' diyorsunuz... Aziz milletimize artık bu 'hayır koalisyonu' siyasetinden bıkmış durumdadır" dedi. Konuşmasında bütçenin sanayici, mühendis ve genç girişimcilerin çalışmalarına destek olduğunu vurgulayan Ayaydın, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Türkiye yüzyılı başlamıştır. Bu yüzyıl yerli üretimin, milli teknolojinin, güçlü sanayinin yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl ithal eden değil, ihraç eden Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. Biz her türlü engellemelere rağmen bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Biz konuşan değil, çalışan Türkiye’nin tarafındayız. Ve aziz milletimiz biliyor ki bu ülkenin gemisi AK Parti’dir. Bu vizyonun kaptanı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır"

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DERYA AYAYDIN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NIN 2026 YILI BÜTÇESİ GÖRÜŞMELERİNDE MECLİSTE BİR KONUŞMA YAPTI.