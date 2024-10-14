AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze Açıklaması: "İnsani Hukuk Enkaz Altında"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "İnsancıl hukuk Gazze'nin enkazının altında kalmıştır"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin sığındığı hastane ve okulların bombalandığına dikkat çekerek, insani yardım girişinin 7 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini bildirdi. Borrell, "İnsancıl hukuk Gazze'nin enkazının altında kalmıştır." vurgusunu yaptı.

Ateşkes Çağrısı

Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes talebinde bulundu. Lübnan’ın insani durumunun giderek kötüleştiğine işaret eden Borrell, "Uçurumun kenarında olan bir ülkeyi terk edemeyiz. Lübnan halkı, İsrail'in askeri operasyonlarının ağır bedelini ödüyor; nüfusun %20'si zorla yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sivillere Dikkat Çekti

Borrell, "Gazze'deki insani durumu unutmamalıyız. Gazze Şeridi'ne giren insani yardım savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyeye geriledi." dedi. Ayrıca, sivillerin bulundukları yerden ayrılmalarının istenildiğini belirtti ve aksi takdirde, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki hastaneler ile okulların bombalanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Uluslararası İnsani Hukuk Vurgusu

Borrell, uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısını tekrarladı. Ancak, "Maalesef insancıl hukuk Gazze'nin enkazının altında kalmıştır." dedi.

İsrail'in Saldırıları

Borrell, "Lübnan'da İsrail ordusu tarafından bir başka kırmızı çizgi tehlikeli bir şekilde aşıldı" diyerek, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. UNIFIL'in görev yetkisinin BM Güvenlik Konseyi tarafından verildiğine dikkat çekti.

AB-İsrail İlişkileri ve Yaptırımlar

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı faaliyetler nedeniyle iki İsrailli bakan hakkında yaptırımların hala müzakere edildiğini ifade eden Borrell, AB Konseyi'ne bu konuda bir karar vermesi için baskı yaptı. İsrail'e yönelik ortaklık anlaşmasının askıya alınması talebinin AB Konseyi'nde değerlendirileceğini belirtti.

Ukrayna-Rusya Savaşı Üzerine Gözlemler

Borrell, yaptırımların delinmemesi gerektiği konusunda uyararak, Avrupa menşeli elektronik bileşenlerin Rus silahlarında kullanıldığını ifade etti. Yaptırımların, Rusya'nın savaşa devam etmesine zemin hazırladığını vurguladı ve daha fazla önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Borrell'in Gazze'deki insani durum üzerindeki endişeleri ve bölgedeki çatışmalara dair değerlendirmeleri, AB'nin uluslararası hukuka bağlılığını sorgulamaktadır.