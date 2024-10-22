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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze Uyarısı

Borrell, Gazze'nin kuzeyindeki durumu 'dehşet verici' olarak nitelendirerek uluslararası gözlemcilerin bölgeye erişim alması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:34
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze Uyarısı

AB Yüksek Temsilcisi'nden Gazze Açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyindeki durumu ele alarak önemli açıklamalarda bulundu.

İnsan Acısı Haklı Gerekçe Olamaz

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki durumun "dehşet verici" olduğunu ifade etti ve bu tür bir insan acısının haklı gerekçesi olamayacağını vurguladı. "İnsan eliyle ortaya çıkarılan kıtlık ve zorla yerinden edilmeden kaynaklanan acılar kabul edilemez" dedi.

Ateşkes Talebi ve İnsani Yardım

Borrell, ayrıca bölgeye insani yardımların ulaştırılması için derhal bir ateşkes talep etti. Yerinden edilen kişilerin güvenli geçişlerinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Gözlemci Erişimi Şart

AB Yüksek Temsilcisi, uluslararası gözlemcilere ve medyaya bölgeye erişim izni verilmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)’ya yönelik saldırıları kınadı. 18 Ekim 2023 itibarıyla, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 231'e ulaştığı bilgisi verildi.

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