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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Bosna Hersek'teki Siyasi Gerginlik Üyelik Sürecini Olumsuz Etkiliyor

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'teki siyasi gerginliğin ülkenin AB üyelik sürecini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:42
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Bosna Hersek'teki Siyasi Gerginlik Üyelik Sürecini Olumsuz Etkiliyor

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Bosna Hersek Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'teki siyasi gerginliğin AB'ye üyelik sürecini önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Kallas, Saraybosna'daki temasları sırasında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Gerginliğin Sebepleri ve Anayasa Vurgusu

Kallas, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi durumu değerlendirerek, "Bosna Hersek Anayasası bu ülkenin temel taşıdır ve ona uyulması zorunludur. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine zarar verecek her eylem tehlikelidir," dedi. Bu açıklamalarında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) tarafından atılan adımların devlet kurumlarını baltaladığını ifade etti.

Üyelik İstekleri ve Açık Kapı Mesajı

Kallas, Bosna Hersek halkının Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki isteklerini yineleyerek, "Bosna Hersek'teki siyasi istikrarsızlık, üyelik sürecini de olumsuz etkiliyor. AB'ye katılım müzakerelerine resmi olarak başlayabileceksiniz. AB'ye katılmanın kestirme bir yolu yok. AB'nin kapıları da her zaman Bosna Hersek'e açık," diye konuştu.

Farklı Görüşler ve Açıklamalar

Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri arasında farklı görüşler öne çıktı. RS üyesi Zeljka Cvijanovic, RS'deki kurumların anayasaya aykırı davranmadığını savunarak, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i tanımadıklarını belirtti. Hırvat üye Zeljko Komsic ise mahkeme kararlarını göz önünde bulundurarak, "Devlet kurumu olan Bosna Hersek Mahkemesi (Dodik'in) gözaltına alınmasına karar verdi. Siz beğenin veya beğenmeyin ama mahkeme kararı bu," ifadelerini kullandı.

Siyasi Gerginlikte Son Gelişmeler

Bosna Hersek Mahkemesi, Milorad Dodik hakkında ayrılıkçı söylemleri nedeniyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Dodik, bu cezalara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ediyor. Bosna Hersek Savcılığı, "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik ve diğer isimler hakkında gözaltı kararı vermiştir. Uluslararası boyutta ise Almanya ve Avusturya, Dodik'e ülkeye giriş yasağı getirerek gerginliği artıran bir adım atmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (solda)...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (solda), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic (sol 2), Hırvat üye Zeljko Komsic (sağ 2) ve Boşnak üye Denis Becirovic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (solda)...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (solda), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic (sol 2), Hırvat üye Zeljko Komsic (sağ 2) ve Boşnak üye Denis Becirovic (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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