AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Türkiye İle İşbirliği Zamanı Geldi

Türkiye, AB'nin Stratejik Ortağı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'yi ziyaret etme zamanının geldiğini vurgulayarak, bu ziyaretin stratejik işbirliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Kallas, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu hatırlatarak, hedeflerinin ortak çıkarlar doğrultusunda geniş kapsamlı ortaklıklar kurmak olduğunun altını çizdi.

Enerji İşbirliği ve Bölgesel Güvenlik

Kallas, 24 Ocak'ta yapılacak olan Türkiye ziyaretinde, bölgesel güvenlik ve enerji işbirliği gibi birçok konunun ele alınacağını belirtti. Türkiye'nin AB ile birlikte istikrarlı ve güvenli bir Ortadoğu yaratma çabalarında önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Kallas, 'Birçok konumuz var. Örneğin enerji gibi farklı noktalarda işbirliğini görüşebiliriz.' şeklinde konuştu.

Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği

Kallas, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirirken, ikili ilişkilerde yaşanan duraksamanın üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti. 'Türkiye, aday ülke statüsüne sahip olmaya devam ediyor fakat bu süreç duraklamış durumda.' dedi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalogunun yeniden canlandırılmasına yönelik adımlar atılabileceğine de işaret etti.

Suriye ve Yaptırımların Hafifletilmesi

Kallas, Suriye'de yeni yönetime destek konusunda temkinli olunduğunu ve bu hükümetin uluslararası toplulukla entegrasyon sürecinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Yaptırımların hafifletilmesi konusunda ise, 'Doğru adımlar atıldığı takdirde üzerimize düşen adımları atmaya hazırız.' ifadesini kullandı.

Gazze ve İki Devletli Çözüm Çabaları

Gazze'deki ateşkesi olumlu bulduklarını ifade eden Kallas, 'AB'nin çıkarına olan, daha sürdürülebilir bir barış olması için her iki tarafın güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerekiyor.' demekle yetindi. AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısı ile bölgesel durumu değerlendirmeyi planladıklarını da ekledi.

Yeni ABD Yönetimi ve İşbirlikleri

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başlaması ile Brüksel'de bir bekleyiş olduğunu belirterek, yeni yönetimle güvenlik, savunma ve ekonomik işbirliği konularında önemli tartışmaların yapılacağını dile getirdi.

Son Açıklamalar ve Türkiye Ziyareti

Kallas yaptığı son açıklamalarda, Ankara'daki toplantıları dört gözle beklediğini vurgulayarak, 'AB ve Türkiye'nin ortak olduğunu, masaya yatırıp işbirliği yapacağımız birçok konu olduğunu gösterecek.' ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 24 Ocak'ta bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerini ele almak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra, AB'nin dış politika ve savunma ajandasını, Suriye'deki yeni yönetimle yürütülecek ilişkileri, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması için çabaları ve yeni ABD yönetimi ile masaya yatıracakları ana başlıkları AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 24 Ocak'ta bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerini ele almak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra, AB'nin dış politika ve savunma ajandasını, Suriye'deki yeni yönetimle yürütülecek ilişkileri, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması için çabaları ve yeni ABD yönetimi ile masaya yatıracakları ana başlıkları AA muhabirine değerlendirdi.