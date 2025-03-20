AB Zirvesi: Rekabetçilik, Savunma ve Ukrayna Gündemi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar ile Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gibi önemli konuları görüşmek için Brüksel'de gerçekleştirilen olağan zirve toplantısında bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa liderliğinde toplandı. Zirvede, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapılacak istişarenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çevrim içi görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu.

Zirve, Orta Doğu, rekabetçilik, Avrupa'nın savunması, "AB'nin Çok Yıllık Mali Çerçevesi" olarak adlandırılan bütçede yer alması beklenen yeni öz kaynaklar ve göç gibi başlıklarla devam edecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı oturumlar gerçekleştirilecektir.

AB Konseyi Başkanı Costa, zirve öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rekabet gücü, Avrupa'nın refahı ve savunması için anahtardır. Eğitime, yeteneklere, araştırmaya ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Bu, bugünün gündeminin önemli bir teması olacak," ifadelerine yer verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "İlk olarak Ukrayna'yı tartışacağız ve Başkan Zelenskiy'den haber almayı dört gözle bekliyorum. Başkan Trump'ın ABD'nin Ukrayna için ek hava savunması bulmaya çalıştığına dair açıklamasını oldukça olumlu karşılıyorum," şeklinde konuştu.

Kallas, Ukrayna için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "5 milyar avroluk mühimmat ile ilgili bir önerim var. Bu, gerçekten somut bir adım atmaya başlamalıyız," dedi. Ayrıca, zirvenin ana temalarından rekabetçiliğin savunma yatırımlarıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulayarak, ek finansman seçeneklerinin tartışılacağını ifade etti.