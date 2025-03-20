ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gözaltına Alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından moral vermek amacıyla evini ziyaret etti.

Yavaş, Sarıyer'de bulunan İmamoğlu’nun evinde İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Yavaş, Dilek İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavaş, açıklamasında, "Ailece destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor. Mutlaka onlar da kalben destek olacaklar diye düşünüyorum. İnşallah hukuk işler, tek temennimiz o Türkiye’de," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile akşam saatlerinde Saraçhane'de bir araya geleceklerini belirten Yavaş, orada bulunanların içlerinde hissettiklerini dile getireceklerini söyledi.

Yavaş, kendisine yöneltilen cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise, "Artık bunları konuşacak bir süreçte değiliz," yanıtını verdi. Ayrıca, CHP'nin 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçimin iptal edilip edilmeyeceği sorusuna, "Sandıkları kuruyorlar. Henüz ben sayın genel başkanla görüşmedim ama hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz," şeklinde cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü. Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü. Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.