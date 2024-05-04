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ABB Başkanı Yavaş’ı ziyaret eden CHP lideri Özel, Erdoğan’la olan görüşmesindeki detaylara da değindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olan görüşmenin detaylarına da değindi.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:13
ABB Başkanı Yavaş’ı ziyaret eden CHP lideri Özel, Erdoğan’la olan görüşmesindeki detaylara da değindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (4 Mayıs) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binasında ziyaret etti. Ziyarette ABB Başkanı Yavaş Özel’e, Ankara’yı simgeleyen bir plaket hediye ederken Özel ise Yavaş’a Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yapılan bağış sertifikasını takdim etti.

Ziyaret sonrasında CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapmış olduğu görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı. Özel, Erdoğan’la olan görüşmede Osman Kavala ve Gezi davası tutuklularından bahsedildiğini ve AİHM kararlarını Cumhurbaşkanı’na hatırlattığını ifade etti. Özel, “Yurt dışında da dikkat çeken bir durum. İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün olmadığı algısına neden oluyor. Bu durum ekonomik sonuçlara da olumsuz etki ediyor” dedi.

“Yol haritasını hukukçular çizmeli”

ABB Başkanı Yavaş’ı ziyaret eden CHP lideri Özel, Erdoğan’la olan görüşmesindeki detaylara da değindi

Gezi tutukluları için sonsuz çare olduğunu dile getiren Özgür Özel, “Yargı talimat alıyor ya da almıyor tartışmasına girmek istemiyorum. Bu konuda en doğrusunu hukukçular bilir. Bu alanda yol haritasını hukukçular çizmeli” ifadelerini kullandı.

Özel, Erdoğan’la olan görüşmesinde, 28 Şubat davasında tutuklu olan emekli askerlerin de durumunu gündeme taşıdığını ve yaşanan büyük dramı dillendirdiğini de belirtti.

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