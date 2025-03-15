ABB Başkanı Yavaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Yavaş, barış ve huzur teması üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:28
ABB Başkanı Yavaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Buluştu

ABB Başkanı Yavaş, İftarda Duygusal Anlar Yaşadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde iftar programında bir araya geldi. Yavaş, programda yaptığı konuşmada tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, bütün şehitlerin mekanlarının cennet olması için dua etti.

Barış ve Huzur Üzerine Önemli Mesajlar Verdi

Yavaş, konuşmasında, “Şehit ateşi düştüğü yeri yakar,” diyerek huzur teması üzerinden toplumda yaşanan olumsuzlukları dile getirdi. “Kim istemez barışı, ülkesinde huzuru? Bu huzuru bozanlar kimdi?” diyerek mevcut barış süreçlerine eleştirilerde bulunan Yavaş, önceki çözüm süreçleri sonrası artan terörizmin sonuçlarına dikkat çekti. “O çözüm sürecindeki o azgınlık, 800 şehidimize mal oldu,” ifadeleriyle toplumda yaşanan kaygıları vurguladı.

Şehit Ailelerinin Sürece Dâhil Edilmesi Gerekiyor

Mansur Yavaş, sürecin ilerlemesi için “şehit ailelerinin temsilcilerinin de dahil edilmesi gerektiğini” belirtti. Toplumda yalnızca barış ve huzur temalarının gündeme getirilmesinin yeterli olmayacağını, “Bunun için toplumun büyük kesiminin şehit aileleri ve gazilerin yanında yer aldığını” söyledi.

Yavaş, “Kalbimiz ister ki iyi olsun. Ama tereddütlü yaklaşmak da hepimizin hakkı,” diyerek geçmişteki olumsuz deneyimlerin toplum üzerindeki etkisini ifade etti. İftar programı, duygusal anlara ve güçlü mesajlara sahne oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve eşi Nursen Yavaş (solda), şehit...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve eşi Nursen Yavaş (solda), şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve eşi Nursen Yavaş (solda), şehit...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve eşi Nursen Yavaş (solda), şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
2
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
3
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
4
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
5
Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu
6
Trump'tan Ordusuna Yemen'de Husilere Saldırı Talimatı
7
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı