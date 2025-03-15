ABB Başkanı Yavaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Buluştu

ABB Başkanı Yavaş, İftarda Duygusal Anlar Yaşadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde iftar programında bir araya geldi. Yavaş, programda yaptığı konuşmada tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, bütün şehitlerin mekanlarının cennet olması için dua etti.

Barış ve Huzur Üzerine Önemli Mesajlar Verdi

Yavaş, konuşmasında, “Şehit ateşi düştüğü yeri yakar,” diyerek huzur teması üzerinden toplumda yaşanan olumsuzlukları dile getirdi. “Kim istemez barışı, ülkesinde huzuru? Bu huzuru bozanlar kimdi?” diyerek mevcut barış süreçlerine eleştirilerde bulunan Yavaş, önceki çözüm süreçleri sonrası artan terörizmin sonuçlarına dikkat çekti. “O çözüm sürecindeki o azgınlık, 800 şehidimize mal oldu,” ifadeleriyle toplumda yaşanan kaygıları vurguladı.

Şehit Ailelerinin Sürece Dâhil Edilmesi Gerekiyor

Mansur Yavaş, sürecin ilerlemesi için “şehit ailelerinin temsilcilerinin de dahil edilmesi gerektiğini” belirtti. Toplumda yalnızca barış ve huzur temalarının gündeme getirilmesinin yeterli olmayacağını, “Bunun için toplumun büyük kesiminin şehit aileleri ve gazilerin yanında yer aldığını” söyledi.

Yavaş, “Kalbimiz ister ki iyi olsun. Ama tereddütlü yaklaşmak da hepimizin hakkı,” diyerek geçmişteki olumsuz deneyimlerin toplum üzerindeki etkisini ifade etti. İftar programı, duygusal anlara ve güçlü mesajlara sahne oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve eşi Nursen Yavaş (solda), şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve eşi Nursen Yavaş (solda), şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.