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ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır

ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, yangın güvenliği için önlem almanın önemine dikkat çekti. Yangın merdivenleri ve tahliye kapıları kritik!

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:54
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır

Yangın Güvenliği İçin Aldığımız Önlemler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, yangın tehlikesi ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını açıkladı. Yangın güvenliği konusunda yapılan uyarılar, binalardaki riskleri azaltmak için kritik bir rol oynuyor.

Önlem Aşaması En Önemlisi

Çeri, afet yönetiminde dört aşama bulunduğunu ifade etti: önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme. Aralarından en önemlisi olan önlem aşaması, can ve mal güvenliği için en ucuz ve en kolay adım olarak öne çıkıyor. Yangın merdivenlerinin ve kaçış hollerinin boş tutulması, yangın tahliye kapılarının asla kilitlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Sistemlerin Sürekli Kontrolü

Binalardaki algılama ve uyarı sistemleri, acil durum yönlendirme ve aydınlatma armatürleri ile söndürme sistemlerinin çalışır durumda olmasının önemli olduğunu belirten Çeri, bu sistemlerin periyodik kontrollerinin yapılması gerektiğini ekledi.

Yangın Güvenlik Ekibinizi Tamamlayın

Apartmanlarda yangın güvenlik ekipmanlarının eksikliği tespit edildiğinde, bu durumun bina yöneticilerine bildirilerek{' '} hızla giderilmesi gerektiğinin altını çizen Çeri, bacaların düzenli temizliğinin önemine dikkat çekti. Temizlik için Ankara İtfaiyesi tarafından yetkilendirilen firmalara ABB'nin internet sitesi üzerinden ulaşabileceğinizi belirtti.

İhtiyaca Cevap: Elektrik ve Gaz Önlemleri

Çeri, elektrik ve doğal gaz kaynaklı yangın tehlikelerine karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. "Evlerinde bulunmadıkları zamanlarda, elektrik şalterleri ile su ve doğalgaz vanalarını kapatmalarını tavsiye ediyoruz" diyerek bir güvenlik tedbiri önerdi.

Farkındalık İçin Eğitim Videoları

ABB İtfaiye Daire Başkanı, ABB’nin internet sitesinde yer alan eğitici videoların yangın güvenliği konusunda farkındalığı artıracağını vurgulayarak, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine de dikkat çekti.

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