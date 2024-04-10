ABB Meclis'inde dağılım yapıldı: Cumhuriyet Halk Partisi üye sayısı çoğunlukta!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde üye dağılımları netleşti! Cumhuriyet Halk Partisi’nin 90 üye ile çoğunluğu sağladığı öğrenilirken, AK Parti’nin 45 üyesi olduğu aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde toplandı. Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dağılımı netleşirkeni hangi partiden ne kadar Meclis üyesi bulunacağı da belli olmuş oldu. Yapılan toplantının ardından CHP’nin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş dahil 90 üyesi olduğu belirlendi.

AK Parti’nin 45 Meclis üyesi bulunurken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 10 Meclis üyeliği aldı. Büyük Birlik Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin 1 Meclis üyesi bulunurken, 1 bağımsız üye de Meclis’te kendine yer buldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Yavaş kazandı!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş kazanmıştı. Mansur Yavaş yüzde 60.44 oy oranıyla AK Partili rakibi Turgut Altınok’un 31.68’lik oy oranına fark atmıştı.