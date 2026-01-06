Abbas Gündüz'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: Türkiye 'Batı'dan İcazet Almaz'

Abbas Gündüz'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

15 Temmuz ailesi ve gaziler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Gündüz, şehit ve gazi ailelerinin her zaman Cumhurbaşkanının yanında olduğunu vurguladı.

Gündüz, Özgür Özel'in söylemlerini gerçekleri çarpıtmak ve fotoğraflar üzerinden algı üretmekle eleştirerek, Özel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu kişisel siyasi hesaplara malzeme etme alışkanlığını kınadı.

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika anlayışı, günübirlik fotoğraflara, popülist söylemlere ya da tribün siyasetinin sığlığına göre şekillenmez,' diyen Gündüz, Türkiye'nin devlet ciddiyetiyle, çok boyutlu diplomasiyle ve millet menfaatini merkeze alan bir çizgide hareket ettiğini belirtti.

Gündüz, 15 Temmuz gecesinde dünyanın büyük bölümünün suskun kaldığını ve bazı kesimlerin darbecileri alkışladığını hatırlatarak, 'O gece Türkiye'nin yanında duran her ülke ve lider, Türkiye'nin dostluğunu hak etmiştir. Bu, demokrasiye verilen desteğin bir kaydıdır; kişilere körü körüne bağlılığın değil' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış ilişkilerinde bağırarak değil, diplomasi, müzakere ve dengeli duruşla hareket ettiğini söyleyen Gündüz, Özgür Özel'i şu sözlerle eleştirdi: 'Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür. Demokrasi dersi vermeden önce kendi partinizin vesayetle, şaibeyle, sokak diliyle kurduğu ilişkilere bakın. Devlet yönetimini öğrenmeden, devlet adamlığına soyunmayın.'

