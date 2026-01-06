Abbas Gündüz'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: Türkiye 'Batı'dan İcazet Almaz'

Abbas Gündüz, Özgür Özel'i eleştirerek 15 Temmuz ailelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve Türkiye'nin Batı'dan icazet almayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:26
Abbas Gündüz'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: Türkiye 'Batı'dan İcazet Almaz'

Abbas Gündüz'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

15 Temmuz ailesi ve gaziler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Gündüz, şehit ve gazi ailelerinin her zaman Cumhurbaşkanının yanında olduğunu vurguladı.

Gündüz, Özgür Özel'in söylemlerini gerçekleri çarpıtmak ve fotoğraflar üzerinden algı üretmekle eleştirerek, Özel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu kişisel siyasi hesaplara malzeme etme alışkanlığını kınadı.

'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika anlayışı, günübirlik fotoğraflara, popülist söylemlere ya da tribün siyasetinin sığlığına göre şekillenmez,' diyen Gündüz, Türkiye'nin devlet ciddiyetiyle, çok boyutlu diplomasiyle ve millet menfaatini merkeze alan bir çizgide hareket ettiğini belirtti.

Gündüz, 15 Temmuz gecesinde dünyanın büyük bölümünün suskun kaldığını ve bazı kesimlerin darbecileri alkışladığını hatırlatarak, 'O gece Türkiye'nin yanında duran her ülke ve lider, Türkiye'nin dostluğunu hak etmiştir. Bu, demokrasiye verilen desteğin bir kaydıdır; kişilere körü körüne bağlılığın değil' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış ilişkilerinde bağırarak değil, diplomasi, müzakere ve dengeli duruşla hareket ettiğini söyleyen Gündüz, Özgür Özel'i şu sözlerle eleştirdi: 'Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür. Demokrasi dersi vermeden önce kendi partinizin vesayetle, şaibeyle, sokak diliyle kurduğu ilişkilere bakın. Devlet yönetimini öğrenmeden, devlet adamlığına soyunmayın.'

TERÖR GAZİSİ VE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI...

TERÖR GAZİSİ VE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI ABBAS GÜNDÜZ, CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E, "TÜRKİYE, SİZİN ALKIŞLADIĞINIZ BATI’DAN İCAZET ALARAK DEĞİL; KENDİ İRADESİYLE, KENDİ GÜCÜYLE, KENDİ AKLIYLA YOL YÜRÜR. DEMOKRASİ DERSİ VERMEDEN ÖNCE, KENDİ PARTİNİZİN VESAYETLE, ŞAİBEYLE, SOKAK DİLİYLE KURDUĞU İLİŞKİLERE BAKIN" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı
2
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
3
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
4
İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı
5
Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
7
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları