Abbas: İsrail Filistin'i Tamamen Yok Etmek İstiyor

Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'yi neredeyse yok ettiğini ve Filistin'i tamamen yok etmeyi amaçladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:48
Abbas: "İsrail Filistin'i Tamamen Yok Etmek İstiyor"

Mahmud Abbas, Al-Arabiya'ya konuştu: Gazze'nin neredeyse yok edildiğini söyledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin'i tamamen yok etmek istiyor. Filistin'e ait bir şey görmek istemiyor ve bu yüzden 7 Ekim'den (2023) sonra yaptıklarını yaptı ve Gazze'yi neredeyse tamamen yerle bir etti."

Abbas, İsrail'in Filistin'i yok etme niyetine ilişkin olarak şunları söyledi: "İsrail'in yapmaya çalıştığı, istediği ve sürdürdüğü şey bu. Uluslararası toplum uygulanmayan kararlar almaya alışkın. Birleşmiş Milletlerde binlerce karar alındı, tek bir tanesi bile uygulanmadı."

"Filistin'in durumu artık sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da tam bir yıkım haline geldi." ifadelerini kullanan Abbas, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin olarak da "Netanyahu, şahsi sebeplerden dolayı Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürmekte ısrar ediyor." dedi.

Abbas, ayrıca Netanyahu'nun yargı süreçlerine dikkat çekerek, "Eğer Başbakan olmasaydı her bir dava onu hapse attırırdı, ceza almamak için Başbakan olarak kalmak istiyor." görüşünü dile getirdi.

