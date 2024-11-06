ABD 2024 Başkanlık Seçiminde Sandıklar Kapandı

ABD'de 2024 Başkanlık Seçiminde Sandıklar Kapandı

ABD'nin 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip eyalet olan California‘da sandıkların kapanmasıyla ülkenin büyük bir kesiminde oy verme işlemleri sona erdi.

California ve Diğer Eyaletlerdeki Gelişmeler

Ülkenin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip olan California, ABD'nin batısındaki bölgelerdeki oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öne çıktı. Ancak, boylam olarak daha batıda bulunmasına rağmen Alaska ve Hawaii eyaletlerinde oy kullanma işlemleri devam etmektedir.

California, 40 milyonluk nüfusuyla dikkat çekiyor. Özellikle, Meksika ile olan sınırı ve yüksek göçmen nüfusu nedeniyle Demokrat kimliğiyle tanınan bu eyalette, toplamda 54 delege bulunmaktadır. Eyalette 22,8 milyon kayıtlı seçmen yer almaktadır.

Seçim Sonuçları ve Beklentiler

Devam eden oy verme işlemleri ile birlikte Alaska'daki 3 delegenin Cumhuriyetçi aday Donald Trump tarafından kazanılmasının, Hawaii'deki 4 delegenin ise Demokrat Kamala Harris tarafından elde edilmesinin beklendiği bildirilmektedir.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Joe Biden, 2020 başkanlık seçiminde California'da %63,5’lik bir oranla galip gelmiş ve 55 delege kazanmıştı. Trump ise bu eyalette %34,3 oy alabilmişti.