ABD, Afganistan'daki Üç Yetkilinin Yakalanması İçin Verdiği Para Ödülünü Kaldırdı

Afganistan geçici hükümeti, ABD'nin üç kıdemli yetkili için koyduğu para ödülünü kaldırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:52
ABD, Afganistan'daki Üç Yetkilinin Yakalanması İçin Verdiği Para Ödülünü Kaldırdı

ABD, Afgan Yetkililer İçin Ödül Koymayı Durdurdu

Afganistan geçici hükümeti, ABD tarafından aralarında İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani ile birlikte üç kıdemli yetkilinin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara teklif edilen para ödülünün kaldırıldığını açıkladı.

Açıklama Detayları

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Hakkani ve diğer iki yetkilinin, ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde para ödülüne sahip kişilerin listesinden çıkarıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zakir Celali, bu adımın, Afganistan ile ABD arasındaki savaş döneminin etkilerinin azaldığı ve ilişkilerin geliştirilmesi amacı taşıdığına dikkat çekti. 20 Mart’ta ABD'li mahkum George Glezmann’ın serbest bırakılmasının ardından atılan bu adımla iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladığı ifade edildi.

Ödül Miktarı ve Hakkani Grubu Hakkında Bilgiler

ABD medyasında, Hakkani'nin yakalanması için bilgi sağlayanlara verilmesi öngörülen ancak kaldırılan para ödülünün 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Hakkani grubu, Celaleddin Hakkani tarafından 1970 yılında kurularak, Sovyetler Birliği’nin Afganistan'ı işgali sırasında direniş hareketinde yer aldı. Daha sonra NATO müdahalesine karşı da silahlı mücadele yürüttü ve birçok bombalı saldırının planlayıcısı olarak tanındı. 1996'da rakip mücahit grupları mağlup ederek Kabil'i ele geçiren Taliban’a katılan grup, günümüzde Taliban'ın en önemli bileşeni konumundadır.

Celaleddin Hakkani'nin 2018’de vefat etmesinin ardından, oğlu Siraceddin Hakkani Taliban Geçici Hükümeti’nin İçişleri Bakanı olarak göreve başlamıştır.

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