ABD, Alaska Açıklarında Rus COOT (IL-20) Casus Uçağını Önledi

NORAD, uluslararası hava sahasında yapılan önlemeyi ve müdahale detaylarını açıkladı

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait bir casus uçağına önleme yapıldığını duyurdu. Olayın Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) içinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uçağın COOT (IL-20) tipi olduğu ve önlemek amacıyla bir adet E-3 ve ikişer adet F-16 ve KC-135 tipi savaş uçağıyla müdahale edildiği belirtildi.

NORAD, önleme yapılan Rus uçağının uluslararası hava sahasında kaldığını ve ABD ya da Kanada egemenliğindeki hava sahasına girmediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" ve NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" ifade edildi.

CBS News'ün haberine göre, bu önlemeyle ABD son bir haftada üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.