ABD, Anlaşmayla Yaklaşık 100 İranlıyı Ülkelerine Gönderdi

New York Times kaynaklı iddia

New York Times'ın ismini vermek istemeyen iki İranlı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD hükümeti ile Tahran yönetimi arasında varılan anlaşma sonucu yaklaşık 100 İran vatandaşı uçaklarla ABD'den İran'a gönderildi.

İranlı yetkililer, sınır dışı edilenler arasında kadınların da bulunduğunu, bazılarının çift olduğunu; kimisinin ise aylarca gözaltı merkezlerinde kaldıktan sonra gönüllü olarak ülkeden ayrılmayı tercih ettiğini ifade etti.

Yetkililer, sınır dışı edilenlerin neredeyse tamamının sığınma taleplerinin reddedildiğini veya hakim karşısına çıkmadan sınır dışı edildiğini aktardı. Bu durumu, ABD ile İran arasında nadir görülen bir işbirliği ve aylarca süren görüşmelerin doruk noktası olarak nitelendirdiler.