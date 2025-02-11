ABD, Avustralya ve İngiltere'den Rusya Merkezli Zservers'e Yaptırım

ABD, Avustralya ve İngiltere'den Zservers'e Yaptırım

ABD, Avustralya ve İngiltere, Rusya merkezli Zservers isimli kurşun geçirmez barındırma (bulletproof hosting) hizmet sağlayıcısına, LockBit fidye yazılımı saldırılarını desteklemesi gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

LockBit'in Saldırıları ve Yaptırım Süreci

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya merkezli fidye yazılımı grubu LockBit'in, Kasım 2023'te Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) aracılığıyla ABD'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlattı. Açıklamada, kurşun geçirmez barındırma hizmet sağlayıcılarının, kötü amaçlı faaliyetlerin tespit edilmesini engellemek için tasarlanmış özel sunucu altyapılarına erişim sağladığı vurgulandı.

Zservers'in LockBit fidye yazılımı saldırılarındaki kritik rolü nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtildi. Ayrıca, Zservers yöneticisi iki Rus vatandaşının da yaptırım kapsamına alındığı, bu kişilerin fidye yazılımı saldırıları ve diğer suç faaliyetlerine aracılık ettikleri ifade edildi.

Ortak Yaptırım Kararı

ABD Hazine Bakanlığı, ilgili yaptırım kararının, Avustralya ve İngiltere yönetimleriyle ortak bir şekilde alındığını duyurdu. Bu adım, uluslararası iş birliğinin kötü amaçlı siber faaliyetlere karşı nasıl şekillendiğine bir örnek teşkil ediyor.