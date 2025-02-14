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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa Güvenliği Üzerine Kritik Açıklamalar Yaptı

JD Vance, Avrupa'nın güvenliği ve iç tehditler hakkında önemli mesajlar verdi; Elon Musk ve Greta Thunberg'i örnek gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:34
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa Güvenliği Üzerine Kritik Açıklamalar Yaptı

Vance, Avrupa'nın Güvenliği Hakkında Endişeli

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump yönetiminin Avrupa'nın güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdığını belirtti. Münih'te düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) konuşan Vance, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların makul bir anlaşma yoluyla çözülebileceğine inandığını ifade etti.

İç Tehditler Üzerine Dikkat Çekti

Vance, "Avrupa'nın kendi savunmasını sağlamak için atacağı büyük adımların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'ya yönelik en büyük tehdit, dış aktörlerden değil, içeriden kaynaklanıyor" dedi. Vance, Avrupa ülkelerinin ifade özgürlüğü gibi değerlerden geri adım attığını ve bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Düzensiz Göç Sorunu

Vance, Avrupa'daki düzensiz göçmen sorununa da dikkat çekti. "Bugün kitlesel göçten daha acil bir sorun yok" diyen Vance, Avrupalı yetkililerin bu sorunu durdurmaları gerektiğini vurguladı. Almanya’da yaşayan her beş kişiden birinin göçmen olduğunu belirten Vance, "Bu kıtada hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi" ifadelerini kullandı.

Musk ve Thunberg Örnekleri

Vance, Avrupalıların, kimliklerini temsil eden siyasi liderlere oy verdiğini hatırlatarak demoskrasi vurgusu yaptı. "Amerikan demokrasisi Greta Thunberg'in eleştirilerine dayanabiliyorsa, sizler de Elon Musk'ın birkaç ayına dayanabilirsiniz" dedi. Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı parti AfD'yi övmesi, Avrupalı liderlerden tepki görmüştü.

Gelecek Planları

Vance, Trump yönetiminin Avrupa'nın kendi güvenliği konusundaki rolünü artırması gerektiğine inandığını belirterek, bu yük paylaşımının ittifakın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Ayrıca, bugün Konferans çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

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