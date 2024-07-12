ABD başkanlık anket sonuçlarında Biden'in adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67

ABD’de son dönemde yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılımına yönelik ciddi tartışmalara neden oldu. ABC News, Washington Post ve Ipsos tarafından 5-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 2 bin 431 kişi katıldı. Anket sonuçları, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünenlerin oranının yüzde 67'ye ulaştığını gösterdi. Bu yüksek oran, Biden’ın yaşına ve sağlık durumuna ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı.



BİDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 67

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, Biden’ın ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" olduğunu belirtti. Yüzde 85’lik bir kesim, 81 yaşındaki Biden'ın başkanlık görevine devam etmesinin uygun olmadığını ifade etti. Biden’ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 67 olarak kaydedildi. Bu oran, Biden’ın yaşına ilişkin endişelerin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Bir yıl önce yapılan benzer bir ankette, Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 68 idi. Bu durum, Biden’a yönelik yaşlılık kaygılarının zaman içinde pek değişmediğini, hatta arttığını gösteriyor.

TRUMP’IN YAŞI DA TARTIŞILIYOR

Biden’ın yaşı tartışma konusu olurken, rakibi Donald Trump’ın da yaşına dair endişeler dile getiriliyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı Trump’ın da başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor. Bu oran, bir yıl önce yüzde 44 seviyesindeydi. Trump’ın yaşı ile ilgili endişelerin de giderek arttığı anlaşılıyor.

Ankette "Bugün seçim olsaydı kime oy verirdiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, Biden ve Trump’ın seçimlerde neredeyse başa baş gittiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 46'sı Biden’a oy vereceğini söylerken, yüzde 47'si Trump’ı destekleyeceğini belirtti. Bu sonuç, Biden’ın tüm eleştirilere rağmen Trump’a karşı halen güçlü bir rakip olduğunu gösteriyor.



KAMALA HARRIS TRUMP KARŞISINDA DAHA GÜÇLÜ

Ankette Biden’ın adaylıktan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in geçmesi durumunda Trump’a karşı daha avantajlı bir tablo ortaya çıkacağı da görüldü. Harris, Trump’a karşı yüzde 49 oy oranı ile üç puan önde çıktı. Trump’ın oy oranı ise yüzde 46 olarak belirlendi. Bu sonuç, Demokrat Parti içinde Harris’in Biden’dan daha güçlü bir aday olarak görüldüğüne işaret ediyor.

CANLI YAYIN TARTIŞMALARI VE BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU

27 Haziran gecesi CNN’de düzenlenen ilk canlı yayın tartışması, Biden’ın sağlık durumu ve yaşına yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi. Biden, performansıyla kaygıları gidermeyi başaramadı ve program sonrası yoğun eleştirilere maruz kaldı. Demokrat Parti içinden ve bazı medya kuruluşlarından Biden’a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrıları yapıldı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump’a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu savundu ve yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı. Biden’ın bu kararı, Demokrat Parti içinde ve kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

Anket sonuçları, Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünenlerin oranının yüksek olduğunu ve Trump ile seçimlerde başa baş gittiğini gösteriyor. Bu durum, Biden’ın yaşına ve sağlık durumuna yönelik kaygıların seçim yarışını nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizliği artırıyor. ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Biden’ın adaylığına yönelik tartışmaların devam edeceği ve Demokrat Parti içindeki dinamiklerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

