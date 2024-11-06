ABD Başkanlık Seçiminde Son Durum: Trump ve Harris'in Delege Dağılımı

ABD Başkanlık Seçiminde Sonuçlar

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'inden elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 214 delege kazanmış durumda. Rakibi, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ise 179 delege ile yarışta. Bu sonuçlar, seçim sürecinin henüz bitmediğini ve sonuçların daha da değişebileceğini göstermektedir. Delege Dağılımı

Son verilere göre, Trump'ın liderliği, seçimlerin ilerleyen aşamalarında nasıl bir gelişim göstereceğini belirleyecek. Harris'in delege sayısı ise, stratejik hamleler ve eyaletlerdeki değişimle etkilenebilir.