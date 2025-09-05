DOLAR
ABD, BM Genel Kurulu'na Gelen İranlı Diplomatların Costco ve Sam's Club Alışverişini Sınırlamaya Hazırlanıyor

ABD, 80. BM Genel Kurulu için New York'a gelecek İranlı diplomatların Costco ve Sam's Club gibi üyelik gerektiren mağazalardan alışverişini yasaklayan bir memorandum hazırladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:28
ABD, BM Genel Kurulu'na Gelen İranlı Diplomatların Alışverişini Sınırlamaya Hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gelecek İranlı diplomatların bazı alışveriş imkanlarını kısıtlamaya yönelik bir hazırlık yapıyor. Associated Press'in ulaştığı iç yazışmalarda, yönetimin daha önce görülmemiş sınırlamalar getirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Hazırlanan Memorandum ve Öngörülen Kısıtlamalar

Yabancı diplomatların uyması beklenen başlıkları içeren memorandumda, İranlı diplomatların Costco ve Sam's Club gibi üyelik gerektiren büyük mağazalardan alışveriş yapmalarının yasaklanması yönünde bir madde yer aldı. Memorandum uygulanırsa, toplantılara katılmak üzere New York'a gelecek İranlı diplomatların kentin sadece sınırlı alanlarında bulunmalarına izin verilecek ve büyük mağazaların bulunduğu bölgelere erişimleri engellenecek.

Tarih, Uygulama ve Son Gelişmeler

80. BM Genel Kurulu, 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, memorandumun ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Ayrıca, yönetim kısa süre önce aldığı bir kararla, Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna vize vermemiş; bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da vize alamamıştı.

Associated Press kaynaklı iç yazışmalar, ABD yönetiminin New York'taki BM oturumu süresince daha sıkı denetim ve kısıtlama seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor.

