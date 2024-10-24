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ABD'de Erken Oy Kullanımında Rekor Sayıda Oy Kullanıldı

ABD'de erken oy verme sürecinde 28 milyondan fazla oy kullanıldı. Milyonlarca Amerikalı, seçim günü öncesi oy verme hakkını kullanıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:50
ABD'de Erken Oy Kullanımında Rekor Sayıda Oy Kullanıldı

Erken Oy Kullanımında Çarpıcı Rakamlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri için devam eden erken oy verme sürecinde, bugüne kadar 28 milyondan fazla seçmen oy kullandı. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçimleri öncesinde, milyonlarca Amerikalı, ya posta ile ya da sandıkta oy verme haklarını kullanmaya devam ediyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Oyların Dağılımı

NBC News'un derlediği verilere göre, 24 Ekim itibarıyla erken oy kullanma hakkının mevcut olduğu eyaletlerde toplamda 28,6 milyon kişi oy verdi. Bu oyların yaklaşık %43'ü Demokrat Parti'ye, %39'u ise Cumhuriyetçi Parti'ye kayıtlı seçmenler tarafından kullanıldı.

Salıncak Eyaletlerdeki Durum

Özellikle bu seçimlerde salıncak eyaletler olarak bilinen Arizona, Kuzey Carolina, Gürcistan, Pensilvanya, Nevada, Michigan ve Wisconsin önemli bir role sahip. Bu eyaletlerde erken oy verme işlemleri hızla devam ediyor. Kuzey Carolina ve Gürcistan'da, seçmenlerin yaklaşık %25'i şimdiden erken oy verme sürecini tamamladı.

Seçim Gününde Kullanılan Oylarla Birlikte Sayılacak

Birçok eyalette erken oy verme işlemleri seçim gününe kadar sürecek. Posta ile veya bizzat kullanılan oylar, 5 Kasım'da sandıkların kapanmasının ardından sayılacak. 244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de, 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde %66,6 katılımla rekor bir oy verme gerçekleşmişti.

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