ABD'de Helikopter ile Uçağın Çarpıştığı Kazanın Ardından Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı civarında meydana gelen trajik kazada yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışması sonucu enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, Potomac Nehri'nde düşen uçağın motoru, gövdesi ve bir kanadının çoktan çıkarıldığını ifade ederken, Francis Pera adlı yetkili, basın mensuplarına enkaz kaldırma işlemleri hakkında bilgi verdi.

Pera, kokpitin çıkarılması için çalışmaların ise yarın başlayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya göre, ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak'ta yaşanan kazada American Airlines ait yolcu uçağının bir "Black Hawk" tipi askeri helikopterle çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın ardından, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Potomac Nehri'ne düştüğü, ayrıca helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu bilgisi verildi. Ne yazık ki, kazada kurtulan olmadığını belirten yetkililer, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.