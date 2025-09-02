DOLAR
ABD'de Kayıp Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek: Adana Ailesinin Endişeli Bekleyişi

ABD'de 27 Ağustos'tan beri haber alınamayan 37 yaşındaki Furkan Dölek için Adana Kozan'daki ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:15
Aile, yetkililerden acil destek istiyor

ABD'de 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 37 yaşındaki Furkan Dölek için, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesi umutla haber bekliyor. Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan anne Zuhal Dölek, oğlundan haber alamadıklarını AA muhabirine anlattı.

Dölek, oğlunun CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalıştığını belirterek, 27 Ağustos'tan bu yana iletişim kuramadıklarını söyledi. Oğullarının bulunması için ilgili kurum ve yetkililerden yardım beklediklerini vurguladı.

Olayın geçmişi hakkında bilgi veren anne Dölek, Furkan'ın Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olduğunu, aynı üniversitede yüksek lisans yaptığını ve 2022'de burslu olarak gönderildiği CERN'de doktora eğitimini tamamladığını aktardı. Anne, Furkan'ın Ocak 2023'te Virginia Tech'in davetiyle ABD'ye gittiğini ve Fermilab'da deneylerde görev aldığını ifade etti.

Dölek, oğlunun geçtiğimiz yıl bazı olaylar nedeniyle üniversite yönetimiyle sorun yaşadığını, vizesine son verildiğini ve bir süre görevden uzaklaştırıldığını anlattı. Ayrıca, mahkeme sürecinin uzadığını ve sonuçta suçsuz bulunmasına rağmen çalışma izni ve vizesinin yenilenmediğini belirtti.

Bu süreçte maddi destek sağlamak amacıyla ailece Adana'daki evlerini sattıklarını söyleyen Dölek, Furkan'ın Türkiye'ye güvenli şekilde dönebilmesi için bazı bakanlıklara yazılar yazdıklarını bildirdi.

Anne Dölek, en son 27 Ağustos'ta oğluyla Kanada'ya yürüyüş başlattığı sırada görüştüklerini, sonrasında telefonlarının kapandığını ve kendilerinin bir daha haber alamadığını anlattı: "Günlerdir uyumuyoruz, bir şey yiyip içemiyoruz. Eşim kalp hastası, ben şeker hastasıyım ama hiç önemli değil. Yeter ki çocuğumuz bulunsun, sağlıkla ona kavuşalım."

Anne ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik yetkililerinin kendileriyle iletişime geçtiğini, yerel tatil nedeniyle işlemlerin gecikmiş olabileceğini öğrendiklerini belirtti ve umutlu bekleyişlerini sürdürdüklerini söyledi.

Baba Hasan Dölek ise gözyaşları içinde, oğlunun haksızlıklara boyun eğmediği için bu durumu yaşadığını ifade etti. Aile, yetkililerden acil yardım ve bilgi talep ediyor.

Yetkililerden istenenler: Aile, Furkan Dölek'in durumu hakkında açık bilgi verilmesini, güvenliğinin sağlanmasını ve en kısa sürede Türkiye'ye güvenli dönüşünün temin edilmesini talep ediyor.

