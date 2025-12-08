DOLAR
Eskişehir Alpu'da Çiftlik Yangını: Binlerce Saman Balyası Kül Oldu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde gece çıkan yangında binlerce saman balyası ile yem kül oldu, hayvanlar tahliye edildi; itfaiye sabah saatlerinde kontrol sağladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:23
Gece çıkan yangın sabaha kadar sürdü, itfaiye ekipleri takviye ile müdahale etti

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir çiftlikte gece geç saatlerde çıkan yangın sonucu binlerce saman balyası ve hayvan yemleri kül oldu. Olay, Eskişehir şehir merkezine 44 kilometre uzaklıktaki çiftlikte meydana geldi.

Alevlerin saman balyalarını tutuşturmasıyla kısa sürede büyüyen yangına, ilçedeki itfaiye ekiplerine ek olarak Eskişehir kent merkezinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. Olayın ardından bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

