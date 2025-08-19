ABD'de Kuzey Kore'ye Silah Gönderen Çinli Shenghua Wen'e 8 Yıl Hapis

ABD'de Kuzey Kore'ye silah gönderdiğini itiraf eden Çinliye 8 yıl hapis

Los Angeles Bölge Mahkemesi, Shenghua Wen adlı Çin vatandaşını, Kuzey Kore'ye Güney Kore'ye yönelik "ani bir saldırıda" kullanılmak üzere silah ve cephane gönderdiğini itiraf etmesi üzerine 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davanın ayrıntıları

Mahkeme açıklamasına göre, 42 yaşındaki Shenghua Wen, ABD'ye 2012'de öğrenci vizesi ile geldi ve daha sonra ülkede yasadışı olarak kaldı. Wen hakkında, yasa dışı ve yabancı bir ülkenin ajanı olarak hareket etmek dahil çeşitli suçlardan hüküm verildi.

İddianamede yer alan ifadelerde Wen'in, ABD'ye gelmeden önce Çin'deki büyükelçilikte Kuzey Koreli yetkililerle görüştüğünü ve bu yetkililerin kendisinden Kuzey Kore hükümetine silah tahsis etmesini istediğini söylediği belirtildi.

Operasyon ve deliller

Wen, operasyonları yürütebilmek ve 2023'te federal silah lisansı alabilmek için Texsas'ta 150 bin dolara bir iş yeri satın aldı ve bunu iş ortağının adına kaydettirdi. İddialara göre, Texsas'ta satın aldığı silahları kağıt üzerinde buzdolabı ve kamera parçaları gibi göstererek California'ya getirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Wen'in Los Angeles'taki evine yapılan baskında çok sayıda silah, cephanelik ve kimyasal tehdit tespit cihazı gibi parçalar bulundu.

Mahkeme kararında ve iddianamede yer alan bilgiler, davanın ulusal güvenlik ve yasa dışı silah ticareti açısından ciddiyetini ortaya koyuyor.