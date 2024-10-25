ABD'de McDonald's Hamburgerlerinde Koli Basili Tespit Edildi

ABD'de Koli Basili Krizi

ABD'nin 13 eyaletinde, McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalığa yakalanan kişi sayısı 75'e ulaştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Açıklama

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan resmi açıklamada, McDonald's'ın Quarter Pounder isimli hamburgerleri ile bağlantılı olarak bu bakterinin bulunmasına dair bilgiler verildi. Açıklamada, hastalanan kişi sayısının 75'e çıktığı ve 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşıldı.

Sağlık Kontrolü ve Önlemleri

CDC, 23 Ekim'de, bu bakteriden dolayı hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği, ancak bunun kesinlik taşımadığı vurgulandı. McDonald's, bu durumla ilgili bazı eyaletlerde hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurdu.