ABD'de Türk bilim insanı Furkan Dölek 4 gündür kayıp

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten 4 gündür haber alınamıyor; yakınları ve sosyal medya endişeli. Dölek son paylaşımında Akwesasne'de olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:21
Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamaması, yakınları ve sosyal medya kullanıcıları arasında endişe yarattı. Dölek'in, CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalıştığı biliniyor.

İddialar ve önceki paylaşımlar

Yaklaşık 1 hafta önce LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda Dölek, iş ortamlarında güvensiz koşullarda çalışmaya zorlanan ve sömürülen araştırmacılar olduğunu, en savunmasız durumda olanların korunmadığını; buna karşın usulsüzlüklerin örtbas edildiğini ve bunu dile getirenlere yönelik saldırılar yaşandığını savundu.

Dölek paylaşımında, tüm resmi ihbar kanallarına başvurduğunu belirterek, korunmak yerine cezalandırıldığı, görevden atıldığı ve haksız suçlamalara maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca, önünde "hiçbir yasal yol" kalmadığını söyleyerek, "gerçeği söylediği için" sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığını aktardı.

Son durum ve iddialar

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Dölek'ten 4 gündür haber alınamıyor. Bazı paylaşımlarda, Dölek'in ABD vizesinin iptal edildiği ve Kanada'da bir protesto yürüyüşü başlattığı sırada gözaltına alındığı öne sürülüyor. Bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Dölek'in LinkedIn üzerinden yaptığı son paylaşım dört gün önce geldi; paylaşımda St. Lawrence Nehri kıyısındaki Akwesasne'de olduğunu belirterek, "Bitap düştüm, bacaklarım yanıyor ve ayaklarım su toplamış haldeyim… Fakat bu kadar ilerleyebildiğim için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya tepkisi ve resmi açıklama bekleniyor

Birkaç gündür sosyal medya kullanıcıları ve Dölek'in yakınları, bilim insanının sağlığı ve güvenliğinden endişe ederek bulunması için çağrı yapıyor. Konuya ilişkin olarak ABD makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Önemli not: Metindeki iddialar sosyal medya ve yakın çevre bildirimlerine dayanmaktadır; resmi doğrulama beklenmektedir.

