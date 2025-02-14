ABD'de Yunanistan'daki Eşcinsel Göçmenlere Ayrılan Hibe İptal Edildi

ABD'den Yunanistan'daki LGBTQIA+ Eşcinsel Göçmenlere Destek İptali

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Yunanistan'daki LGBTQIA+ gruplarına mensup sığınmacılar için ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal etti. DOGE, bu haberi resmi X sosyal medya hesabından duyurdu.

Hibe İptalinin Gerekçesi

DOGE’nin yaptığı açıklamada, hibenin iptali, ekibin incelemeleri sırasında ortaya çıkan bir durum olarak ifade edildi. "LGBTQIA+ Mültecilerin Yunanistan'da Güçlendirilmesi" başlıklı proje kapsamında planlanan bu destek, sığınmacılara maddi, hukuki ve psikolojik yardım sağlamayı amaçlıyordu.

Elon Musk'tan Dikkat Çeken Yanıt

DOGE'nin başkanlığını yürüten milyarder iş insanı Elon Musk, söz konusu iptal hakkında X hesabından yaptığı paylaşımda "Buna benzer birçok durum var." ifadesini kullanarak duruma dair düşüncelerini paylaştı.