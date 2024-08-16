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ABD'den Almanya'ya 5 Milyar Dolar Değerinde Patriot Füzesi Satışı

ABD, Almanya'ya 5 milyar dolarlık 600 Patriot füzesi satışı onayı verdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 02:30
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 02:30
ABD'den Almanya'ya 5 Milyar Dolar Değerinde Patriot Füzesi Satışı

ABD Yönetimi Almanya'ya Önemli Bir Silah Satışı Gerçekleştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Almanya’ya toplamda 5 milyar dolar değerinde 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipman satışına onay verdi.

Pentagon'dan Resmi Onay

Pentagon'a bağlı olan Savunma Güvenliği ve İşbirliği Ajansı (DSCA), bu durumu Kongre’ye bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya yeni bir silah satışını onayladığını açıkladı.

Ukrayna Desteklerinin Ardından Stokların Yenilenmesi

Açıklamada, Almanya'ya yapılacak 5 milyar dolarlık bu tedarik ile birlikte, ülkenin Ukrayna'ya yaptığı büyük çaplı silah yardımları sonrasında azalan stoklarını yeniden doldurmasının beklendiği vurgulandı.

Güvenlik ve İstikrar Açısından Önem Taşıyor

Satışın Avrupa’daki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Almanya, ABD'den sonra Kiev'e en fazla askeri destek sağlayan ülke olarak biliniyor.

İtalya'ya Da Silah Satışı

Diğer yandan, DSCA tarafından yapılan bir başka açıklama ile ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya’ya 738 milyon dolar değerindeki MQ-9 silahlı insansız hava araçları ile ilgili ekipman satışına onay verdi.

Satış İtiraz Süreci

Her iki satışın Kongre’ye bildirilmesinin ardından 15 gün içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, satış işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

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