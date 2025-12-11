5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İnme ve Guillain-Barre İyileşme Öyküleri

5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İyileşme Öyküleri ve Rehabilitasyonun Önemi

İstanbul'da düzenlenen 5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu, hastaların paylaştığı iyileşme öyküleri ile yoğun ilgi gördü. Memorial Şişli ve Göztepe Hastaneleri Nörorehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, hem uzman sunumları hem de gerçek yaşamdan geri dönüş hikâyeleri öne çıktı.

Kaan Bilgen'in iyileşme yolculuğu

Guillain-Barre Sendromu sonrası toparlanma sürecini anlatan Kaan Bilgen, yaşadıklarını şöyle aktardı: '2022 Ağustos ayında Guillain-Barre Sendromu’na yakalandım. Gündelik hayatıma devam ettiğim bir sürecin içerisindeydi bu ve ertesi gün kendimi tamamen felç olarak gördüm. Yoğun bakımda kaldım, arkasından normal hayatımın fonksiyonlarına geri döndüm. İki yıl boyunca da Memorial Şişli Hastanesi’nde fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına devam ettim. Şu anda ayakta durabiliyorum, gündelik hayatıma devam edebiliyorum, birçok işimi kendi başıma halledebiliyorum. Son bir ay içerisinde de işime gitmeye başladım, hayata dönmeye başladım açıkçası. Aslında bu bir takım işi kesinlikle. Herkesin desteği ailenizin desteği, iş yerinizin desteği, ekipteki fizik tedavi ekibindeki arkadaşların işi gerçekten çok kıymetliydi. Her şeyi pozitif düşünmeye çalıştım ve bu noktaya gelebildim. Hala her şeyin devam ettiğini ve iyi olacağını düşünmek beni çok motive ediyor. Her gün yeni bir şeyin iyileşiyor olması çok büyük motivasyon. Dün akşam yapamadığınız bir şeyi ertesi sabah kalkıp yapabiliyor olmak bir motivasyon ve motivasyon sonrasında da zaten devamının geleceğini sürekli düşünüyor olmak gerçekten etkileyici.'

Hikmet Çangır: İnmeden sonra ayağa kalkmak

İnme geçirdikten sonra yeniden yürümeyi başaran 57 yaşındaki Hikmet Çangır da sempozyumda duygusal bir konuşma yaptı: 'Bir gün çiftliğimde sabah kalktım, kendime bir şeyler yaptım yemek için. Sonra biraz kötü hissettim; ayaklarım birbirine dolaştı, konuşma bozukluğu oluştu ve tedirgin oldum. Doktor bir arkadaşımı aradım, o da benim inme ya da kanama geçirmiş olabileceğimi söyledi. Akabinde Antalya’da bir özel hastaneye gittim, orada bir anjiyo yapıldı, düzeldim. O geldiğimde yeni yeni ayakta durmaya, yürümeye çalışıyordum. 2-3 ay kadar da saygıdeğer hocam Engin Çakar’ın yanında kaldım. Şu anda çok mutluyum, çok keyifliyim. Ben bu hastalıkla ilgili doktor açısından, aile açısından, imkânlar açısından şanslı bir bireyim. Yaradan bana dönüşü olan bir yol gösterdi.'

Uzman değerlendirmesi: Prof. Dr. Engin Çakar

Prof. Dr. Engin Çakar, sempozyumda inme ve nörorehabilitasyonun önemine dikkat çekti. Çakar, nörolojik sorunlarda hem travmatik beyin hasarı hem de inme olgularının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, inmede hızlı müdahale gerekliliğini vurguladı. Acil durumlarda 112'nin aranması gerektiğini ifade eden Çakar, erken tedavi ile hastaların yüzde 10-15'inin normale dönebileceğini, aynı oranda hastanın erken dönemde hayatını kaybedebileceğini, yüzde 10-20'sinin yatağa bağımlı kalabileceğini ve yüzde 40'ının orta düzey özürle yaşayabileceğini aktardı.

Çakar ayrıca, amaçlarının inme sonrası hastanın özrünü minimuma indirip mümkünse özürsüz hayata döndürmek olduğunu söyleyerek, erken ve etkili robotik fizik tedavi ile rehabilitasyonun bu hedefe ulaşmada kritik rol oynadığını belirtti. Nörorehabilitasyon birimlerinin yoğun bakım veya ameliyat sonrası hastayı erken dönemde alarak maksimum fonksiyon kazanımını hedeflediğini vurguladı.

Her yaşta iyileşme mümkün

Çakar, beynin yenilenme gücünün her yaşta var olduğunu belirterek, 'Çocukluk ve gençlikte iyileşme potansiyeli daha yüksek olsa da 80 ve 90 yaşında da iyileşme mümkün' dedi. Hastalıkların büyük bir kısmının doğru hareket, spor, beslenme, düzenli sağlık kontrolleri ve sigara ile aşırı alkolden uzak durma gibi önlemlerle engellenebileceğini ifade etti ve özellikle elektronik sigaradan uzaklaşmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik, iyileşmiş hastaların deneyimlerinin paylaşılmasıyla nörorehabilitasyon alanında hem farkındalık oluşturdu hem de erken müdahale ve teknolojik tedavilerin hastaların yaşam kalitesini nasıl yükselttiğini gözler önüne serdi.

