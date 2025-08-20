ABD'den Avrupa'ya Satılan Silahlara %10 Zam: Bessent'ten Ukrayna Açıklaması

Bessent: Zam, havadan desteğin maliyetini karşılayabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Avrupalı devletlere satılan silahlara yüzde 10 oranında zam uyguladığını açıkladı.

Bessent, Fox News kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yürütülen barış görüşmelerini değerlendirirken bu uygulamaya dikkat çekti. Bessent, "Belki bu yüzde 10'luk oran, havadan desteğin maliyetini karşılar." ifadelerini kullandı.

Bakan, ABD'nin Avrupalı ülkelere silah sattığını ve söz konusu ülkelerin bu silahları yeniden Ukrayna'ya gönderdiğini hatırlattı. Bessent'e göre Başkan Trump meseleyi "ihtiyatla" izliyor.

Trump'ın Putin ve Zelenskiy görüşmeleri

Bessent ayrıca, Trump'ın 18 Ağustostaki Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle toplantısının hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine tanık olduğunu belirtti. Bessent, Putin'in söz konusu görüşmede Zelenskiy ile bir araya gelme niyeti gösterdiğini aktardı.

Hatırlanacağı üzere, Trump 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile bir görüşme gerçekleştirmiş, nihai bir anlaşma sağlanmadığını bildirmişti. Ardından 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelinmişti.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle temaslarının verimli geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıklamıştı.