ABD'den Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 kişi öldü

ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 03:16
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 03:16
ABD'den Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 kişi öldü

ABD'den Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 kişi öldü

ABD Güney Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon detayları paylaşıldı

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye yönelik yeni bir saldırı düzenlendi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), saldırının Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulandı.

"Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha...

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

