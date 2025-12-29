DOLAR
AKİB’ten Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’a Teşekkür Ziyareti

AKİB heyeti, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ı ziyaret ederek sağlık hizmetlerindeki özveri ve katkıları için teşekkür etti, plaket sundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:49
Ziyarette plaket takdimi ve teşekkür mesajları

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) heyeti, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ı makamında ziyaret ederek hemşehrilerimize sağlık alanında gösterdiği özel ilgi ve özveri için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette AKİB Genel Sekreteri Halil İbrahim Korkmaz ve Kayseri Temsilcisi Ömer Faruk Kırmızıtaş da hazır bulundu. Heyet, Dr. Erşan’a hemşehrilerin sağlığına verdiği önem ve yaptığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Ayrıca, AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar telefonla arayarak, yurt içi ve yurt dışındaki hemşehrilerimiz için gösterdiği özverili çalışmalardan ötürü teşekkürlerini iletti. Ali Hızar, "Sağlık İl Müdürümüzü çok başarılı buluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan AKİB yetkilileri, Dr. Erşan’ın hemşehrilere gösterdiği yakın ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, başarılarının devamını dilediler.

Dr. Mehmet Erşan ise nazik ziyaret ve takdim edilen plaket için teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

