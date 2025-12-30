DOLAR
Paletli ambulans dağları aşıp nefes darlığı çeken öğretmeni Korkut'a ulaştırdı

Muş'un Korkut ilçesinde nefes darlığı çeken 26 yaşındaki öğretmen, paletli ambulans ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle Korkut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:11
Olayın ayrıntıları

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Demirci köyü Doğular mezrasında görev yapan 26 yaşındaki kadın öğretmen Ö.T., nefes darlığı şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve engebeli dağlık arazi nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri mezraya ulaşmakta güçlük yaşadı.

Bunun üzerine paletli ambulans (Pajero ambulans) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen ekipler Doğular mezrasına ulaşıp öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalesiyle durumu stabil hale getirilen Ö.T., paletli ambulansla alınarak Karakale köyü'ne getirildi ve burada hazır bekleyen ambulansa teslim edilerek Korkut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer ve köylülerin açıklamaları

UMKE Muş sorumlusu Yavuz Süne, olayı şu sözlerle aktardı: "Muş’un Korkut ilçesine bağlı Doğular köyünde yaşayan 26 yaşındaki kadın öğretmen hastamız, nefes darlığı şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. 112 ekipleri tarafımıza bilgi verdi. Arazi şartlarının zorlu olması ve bölgenin yoğun kar yağışı altında bulunması nedeniyle normal ambulansla sahaya ulaşımın mümkün olmadığı değerlendirildi. Bunun üzerine paletli ambulansımız (Pajero ambulans) ile yola çıktık. UMKE ekiplerimiz de operasyona eşlik etti ve Doğular köyüne ulaşıldı. Hastamıza olay yerinde gerekli ilk müdahale yapıldı. Ardından paletli ambulansla alınan hastamız, uygun noktada normal ambulansa transfer edilerek Korkut Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Taş ise şunları söyledi: "Bizim köyün öğretmeni rahatsızlanmıştı, 112’yi aradık. 112 ekipleri acilen imdadımıza yetişti. Normal ambulans, yoğun kar nedeniyle köye çıkamayınca paletli ambulans sevk edildi. Devletimiz sağ olsun. 112 ve UMKE ekipleri birlikte geldiler. 112 ve 10 ekiplerine çok teşekkür ederiz. dolaylı ver" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

