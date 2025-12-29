DOLAR
HÜRJET İspanya'da: 2,6 Milyar Avroluk 30 Uçaklık Tarihi İhracat

HÜRJET, 2,6 milyar avroluk 30 uçaklık paketle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından tercih edildi; teslimatlar 2028'de başlaması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:36
HÜRJET İspanya'da: 2,6 Milyar Avroluk 30 Uçaklık Tarihi İhracat

HÜRJET İspanya'da: 2,6 Milyar Avroluk 30 Uçaklık Tarihi İhracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edildiğini duyurdu. Anlaşma, 2,6 milyar avro değerinde ve 30 adetlik bir ihracat paketini kapsıyor.

Görgün sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır. Bu adım, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşma; HÜRJET’in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir"

Görgün açıklamasının devamında, bir Avrupa ve NATO üyesi ülkenin envanterine milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının girmesinin, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği seviyeyi açıkça gösterdiğini vurguladı.

"Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine (TUSAS_TR) ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milli teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, Gök Vatan’da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz."

Görgün'ün mesajı, HÜRJET projesinin yalnız uçak teslimatını değil; entegre eğitim mimarisi, simülasyon sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını da kapsayan çok boyutlu bir ihracat paketi olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Teslimatların 2028 yılında başlaması planlanıyor.

