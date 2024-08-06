ABD'den Irak'taki Askeri Üsse Yapılan Saldırıya Kınama

ABD, Irak’taki Askeri Üssüne Yönelik Saldırıyı Kınadı

Beyaz Saray, Irak’ta bulunan askeri hava üssüne gerçekleştirilen roketli saldırıyı sert bir dille kınadı. Saldırıda 5 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Günlük Basın Brifinginde Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde konu ile ilgili olarak: "ABD, Ayn el-Esed Üssü’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Yaralanan askerlerimizle kalbimiz bir bütün halinde, hepsine acil şifalar diliyoruz. Askerlerimize yönelik her türlü saldırıya karşı gerekli karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz," şeklinde konuştu.

Saldırı Detayları

Irak’ın Enbar vilayetinde bulunan ABD’ye ait Ayn el-Esed Üssü’ne, dün iki füze ile bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 5 Amerikan askeri ile birlikte 2 sözleşmeli personelin yaralandığı öğrenildi.