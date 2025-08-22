ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırımlar

Çin merkezli terminaller ve Yunan gemi sahibi hedefte

ABD yönetimi, İran'ın petrol ticaretinde rol aldıkları iddiasıyla bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Karar, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı açıklamalarıyla kamuoyuna aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD tarafından belirlenmiş çok sayıda tankere "milyonlarca varil" İran ham petrolü ithalatını kolaylaştırmakla suçlanan Çin merkezli iki ham petrol ve petrol ürünleri terminali işletmecisinin yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi. Bu adımın, Çin'deki işletmecilere yönelik dördüncü yaptırım paketi olduğu kaydedildi.

Hazine Bakanlığı ise denizcilik sektöründeki konumunu İran petrolünü taşımak için kullandığı iddiasıyla Yunanistan vatandaşı Antonios Margaritis ve sahip olduğu şirketlerin yanı sıra İran'ın gölge filosunda yer alan yaklaşık bir düzine gemi'nin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, bu önlemlerin Tahran'ın gelişmiş silah programlarını finanse etme, terörist grupları destekleme ve askerlerimiz ile müttefiklerimizin güvenliğini tehdit etme kabiliyetini zayıflatacağı vurgulandı. Bakanlık, İran rejimine yardım eden ve küresel güvenliği tehdit edenleri sorumlu tutma kararlılığını yineledi.