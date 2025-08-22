DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırımlar

ABD, İran'ın petrol ticaretine ilişkin yeni yaptırımlar açıkladı; Çin terminalleri ile Yunan gemi sahibi Antonios Margaritis yaptırım listesine alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:27
ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırımlar

ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırımlar

Çin merkezli terminaller ve Yunan gemi sahibi hedefte

ABD yönetimi, İran'ın petrol ticaretinde rol aldıkları iddiasıyla bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Karar, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı açıklamalarıyla kamuoyuna aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD tarafından belirlenmiş çok sayıda tankere "milyonlarca varil" İran ham petrolü ithalatını kolaylaştırmakla suçlanan Çin merkezli iki ham petrol ve petrol ürünleri terminali işletmecisinin yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi. Bu adımın, Çin'deki işletmecilere yönelik dördüncü yaptırım paketi olduğu kaydedildi.

Hazine Bakanlığı ise denizcilik sektöründeki konumunu İran petrolünü taşımak için kullandığı iddiasıyla Yunanistan vatandaşı Antonios Margaritis ve sahip olduğu şirketlerin yanı sıra İran'ın gölge filosunda yer alan yaklaşık bir düzine gemi'nin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Açıklamada, bu önlemlerin Tahran'ın gelişmiş silah programlarını finanse etme, terörist grupları destekleme ve askerlerimiz ile müttefiklerimizin güvenliğini tehdit etme kabiliyetini zayıflatacağı vurgulandı. Bakanlık, İran rejimine yardım eden ve küresel güvenliği tehdit edenleri sorumlu tutma kararlılığını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
2
İstanbul Başsavcılığı: Soytekin ve Abacı'nın Adli Kontrolü Sürüyor
3
Adana Yüreğir'de Tabancayla Vurulan Muhammet Kaçar Hayatını Kaybetti
4
Düzce'de 15 Dönümü Meyve Bahçesine Dönüştüren Üretici: Onur Kurnaz
5
Malatya'da Arıtılan Atık Su Tarıma "Can Suyu" Oluyor
6
Hatay Samandağ'da 76 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusu Denize Ulaştı
7
İsrail'in Gazze Saldırıları: Amr bin As Okulu Bombalandı, En Az 25 Filistinli Öldü

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım