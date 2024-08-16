ABD'den İsrailli Yerleşimcilere Tepki: Batı Şeria'daki Saldırılar Kabul Edilemez

ABD Yönetiminden İsrailli Yerleşimcilere Sert Dikkat

ABD yönetimi, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılara karşı güçlü bir tepki ortaya koydu. Saldırı, işgal altındaki Cit köyünde bir Filistinlinin yaşamını yitirmesi ve birçok ev ile aracın ateşe verilmesiyle sonuçlandı.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine gönderdiği yazılı açıklamada, “Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik şiddet kullanan yerleşimcilerin saldırıları kabul edilemez. Bu saldırılar derhal durmalıdır.” dedi. Ayrıca, İsrail'in yerleşimcilerin toplumunu korumak için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Artan Gerilim ve Saldırılar

Cit köyünde yaşanan saldırıda bir Filistinli öldü, bir diğeri ağır yaralandı. Toplamda 4 ev ve 6 araç ateşe verildi. 7 Ekim’de İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlar ve saldırılarda ciddi bir artış yaşandı. Bu süreçte 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5,400 Filistinli de yaralandı.