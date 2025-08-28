ABD'den Latin Amerika'ya 8 Savaş Gemisi: Uyuşturucuyla Mücadele İçin Deniz Seferi

Washington Post kaynaklı bilgi: Karayipler ve Pasifik'te konuşlandırma

Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında bölgeye 8 savaş gemisi gönderildiğini açıkladı.

Yetkililer, ABD Donanması'nın gemileri Orta ve Güney Amerika'ya yakın Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu sularına konuşlandıracağını bildirdi. Kaynaklar, bu operasyonun "Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu" kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Gönderilen gemiler arasında 3 destroyer, 2 havuzlu çıkarma gemisi, 1 amfibi hücum gemisi, 1 "hızlı savaş gemisi" ve 1 kıyı savaş gemisi (LCS) bulunduğu; destroyerlerden USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı gemilerin Venezuela kıyısına "çok yakın olmadığının" savunulduğu kaydedildi.

Yetkililer, gemilerin konuşlanıp konuşlanmadığına dair kesin bilgi vermedi; ancak mürettebatta uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltı yapacak yetkililerin de yer aldığı söylendi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump daha önce imzaladığı bir kararnameyle ordunun Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadelede daha etkin kullanılmasını talep etmiş; CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatı sonrası bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderilmesine karar verildiğini belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'e 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." ifadesini kullanmıştı. Maduro ayrıca, ABD'nin hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.