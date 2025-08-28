DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

ABD'den Latin Amerika'ya 8 Savaş Gemisi: Uyuşturucuyla Mücadele İçin Deniz Seferi

ABD, Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karayip ve Pasifik sularına 8 savaş gemisi gönderdi; gemilerde gözaltı ekipleri de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:58
ABD'den Latin Amerika'ya 8 Savaş Gemisi: Uyuşturucuyla Mücadele İçin Deniz Seferi

ABD'den Latin Amerika'ya 8 Savaş Gemisi: Uyuşturucuyla Mücadele İçin Deniz Seferi

Washington Post kaynaklı bilgi: Karayipler ve Pasifik'te konuşlandırma

Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında bölgeye 8 savaş gemisi gönderildiğini açıkladı.

Yetkililer, ABD Donanması'nın gemileri Orta ve Güney Amerika'ya yakın Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu sularına konuşlandıracağını bildirdi. Kaynaklar, bu operasyonun "Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu" kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Gönderilen gemiler arasında 3 destroyer, 2 havuzlu çıkarma gemisi, 1 amfibi hücum gemisi, 1 "hızlı savaş gemisi" ve 1 kıyı savaş gemisi (LCS) bulunduğu; destroyerlerden USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı gemilerin Venezuela kıyısına "çok yakın olmadığının" savunulduğu kaydedildi.

Yetkililer, gemilerin konuşlanıp konuşlanmadığına dair kesin bilgi vermedi; ancak mürettebatta uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltı yapacak yetkililerin de yer aldığı söylendi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump daha önce imzaladığı bir kararnameyle ordunun Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadelede daha etkin kullanılmasını talep etmiş; CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatı sonrası bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderilmesine karar verildiğini belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'e 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." ifadesini kullanmıştı. Maduro ayrıca, ABD'nin hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil
6
Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 1915 Açıklamasına İtham
7
TİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 Milyar Dolarlık İş Potansiyeli

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?