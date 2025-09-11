ABD'den Lübnan'a 14,2 Milyon Dolar Güvenlik Yardımı Onaylandı

ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik 14,2 milyon dolar değerinde bir güvenlik yardım paketinin onaylandığını açıkladı.

Yardımın amacı

Açıklamada, paketin Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamında sağlandığı ve Lübnan ordusunun Hizbullah gibi gruplara ait askeri altyapıları etkisiz hale getirme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yardım paketi içeriği

Paket kapsamında farklı tiplerde patlayıcı, elektrikli ve elektriksiz kapsüller, zaman ayarlı fünyeler, jeneratör ve ulaşım desteği gibi teçhizatın yer aldığı belirtildi.

Beklenen etki

Söz konusu desteğin, Lübnan ordusunun devriye faaliyetlerini yürütebilmesi, patlamamış mühimmatın güvenli şekilde imha edilmesi ve Hizbullah'a ait silah depolarının ortadan kaldırılması için kapasitenin güçlendirilmesini hedeflediği kaydedildi.