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ABD'den Lübnan'a Uyarı: Gazze'ye Dönüşmemeli

ABD, Lübnan'ın Gazze benzeri bir duruma düşmemesi gerektiğini vurguladı ve tehditler karşısında dikkatli olunmasını istedi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:27
ABD'den Lübnan'a Uyarı: Gazze'ye Dönüşmemeli

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a Uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın Gazze'ye benzer bir durumda olmaması gerektiği uyarısında bulundu. Bu açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditkar söylemleri üzerine geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin Lübnan'ın geleceğine yönelik sorularını yanıtladı. Lübnan'daki durumun Gazze'dekine benzememesi gerektiğini ifade eden Miller, "Bu kesinlikle kabul edilemez," dedi.

Hizbullah'ın Etkisi ve Gelecek Umutları

Miller, Hizbullah’ın Lübnan üzerindeki etkisini vurgulayarak, ABD'nin veya diğer bölgesel güçlerin Lübnan halkına kendi liderlerini belirleme hakkı vermemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Lübnan siyasi sisteminin bu çıkmazı aşmasını ve Hizbullah'ın daha az bir etkiye sahip olmasını umuyoruz," şeklinde ekledi.

Netanyahu'dan Tehditler

Netanyahu, Lübnan halkını Gazze'deki yıkım ve acı ile tehdit ederek, "Gazze'de gördüğümüz gibi bir yıkıma neden olmadan önce Lübnan'ı kurtarma şansınız var," ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Saldırıları ve Can Kayıpları

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda Lübnan'ın güneyinde ve diğer bölgelerde yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, toplamda 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıplar arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunmaktadır.

Göç ve Yerinden Olmalar

İsrail'in bombardımanlarının ardından, yüz binlerce kişi yerlerinden olmuş durumda. Ülkenin güneyinden Beyrut ve kuzeye göç edenler ve Suriye'ye göç eden binlerce kişi olduğu bildirilmektedir.

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