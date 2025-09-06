DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.563.214,23 0,66%

ABD'den Pakistan'a İnsani Yardım: 6 Uçuşla Çadır, Pompa ve Jeneratör

ABD, Ordu Merkez Komutanlığı aracılığıyla 6 uçuşla Pakistan'a çadır, su tahliye pompası ve jeneratör gönderdi; ilk sevkiyat Pakistan ordusu tarafından teslim alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:22
ABD'den Pakistan'a İnsani Yardım: 6 Uçuşla Çadır, Pompa ve Jeneratör

ABD'den Pakistan'a insani yardım: 6 uçuşla çadır, pompa ve jeneratör

Ordu Merkez Komutanlığı aracılığıyla gönderilen ilk sevkiyat teslim edildi

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD, Ordu Merkez Komutanlığı aracılığıyla devam eden sellerden etkilenen Pakistan halkına insani yardım ulaştırdı.

Açıklamada, ABD'nin ülkeye 6 uçuşla çadır, su tahliye pompası ve jeneratör gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım malzemeleri yolladığı aktarıldı.

İlk seferin bugün Pakistan'a ulaştığı belirtilen açıklamada, ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker ve General Patrick Frank'in, ABD Ordu Merkez Komutanlığının ilk sevkiyatın kabulüne katıldığı ve yardım malzemelerini Pakistan ordusuna resmen teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, sevkiyatların selden etkilenen insanlara dağıtılmak üzere Ordu Sel Yardım Kamplarına taşınacağı vurgulanarak, Pakistan'ın zor zamanlarda selden etkilenen halkın yanında yer aldığı için ABD hükümetine ve ordusuna müteşekkir olduğu aktarıldı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
Urla'da 9 Gün Su Kesintisi: 5 Mahalle Etkilenecek
7
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı