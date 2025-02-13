ABD'den Suriye'deki PKK/YPG Kamplarına Yardım İle İlgili Sert Açıklama

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Suriye'deki SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün işgali altındaki bölgelerdeki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplantısında, Suriye'deki siyasi ve insani duruma dair değerlendirmelerde bulunarak, ABD'nin bu bölgelerdeki DEAŞ'lı teröristler ve onların aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin barındırıldığı Hol ve Roj kamplarında hayati öneme sahip bir rol oynadığını vurguladı. Ancak, American yardımının "sürmeyeceği" mesajını verdi ve "Bu yardım sonsuza kadar devam edemez," dedi.

Uzun zamandır bu yükün büyük kısmını ABD'nin üstlendiğini belirten Shea, "Kamplar ABD'nin doğrudan finansal sorumluluğu olarak kalamaz," şeklinde konuştu. Bu bağlamda, ülkelerden bölgedeki vatandaşlarını "süratle" geri çağırmaları çağrısında bulundu.

Shea ayrıca, Suriye'de yeni kurulan ve İsrail'i doğrudan çatışmaya çekmeye çalışan gruplara yönelik endişelerini dile getirdi. Bu grupların, İran'ın Suriye'den çekilmesinin ardından bile İran'dan mali ve lojistik destek aldığının bildirildiğini ifade etti. İran'ın bölgede varlığını yeniden inşa etme niyetinde olduğunu savunan Shea, bu durumu engellemek için "İran'a, Suriye'nin istikrar ve güvenliğini baltalamayı bırakması konusunda hep birlikte çağrıda bulunmalıyız," dedi.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye'de kapsayıcı geçiş konusundaki açıklamalarını hatırlatan Shea, BMGK üyesi ülkelerin Suriye'nin geleceğinde Suriyeli seslerin geniş bir biçimde temsil edilmesini teşvik etmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.