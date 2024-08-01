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ABD'den Türkiye'ye Takas Operasyonu İçin Teşekkür

Biden ve Blinken, MİT'in düzenlediği takas operasyonuna teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:56
ABD'den Türkiye'ye Takas Operasyonu İçin Teşekkür

ABD Yönetimi Türkiye'ye Teşekkürlerini İletti

Son günlerde Türkiye'nin Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen başarılı bir takas operasyonu dikkatleri üzerine çekti. Bu operasyonun ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’ye duydukları minnettarlığı ifade etti.

Operasyonun Detayları

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonu, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Başkan Biden ve Bakan Blinken, bu süreçte gösterilen işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Teşekkür Açıklamaları

Biden, yaptığı açıklamada, "Türkiye ile olan ilişkimizi güçlendirerek, ortak çıkarlarımıza hizmet edecek önemli adımlar atıyoruz." dedi.

Blinken ise, "Bu operasyon, iki ülke arasındaki bağların ve işbirliğinin ne kadar önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

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