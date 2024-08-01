ABD'den Türkiye'ye Teşekkür: MİT'in Başarılı Takas Operasyonu

ABD'den MİT'in Takas Operasyonu İçin Teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönettiği takas operasyonu nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini dile getirdi. Bu operasyon sonucunda, haksız yere Rusya'da tutulan 4 Amerikan vatandaşı ve bir Yeşil Kart sahibi evlerine dönme şansı buldu.

Biden'in Açıklamaları

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza'nın serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen tüm ülkelere teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'nin bu süreçteki katkısını özellikle vurguladı.

“Bu zor ve kompleks müzakereler sırasında, Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim.” - Joe Biden

Biden'dan Canlı Yayında Teşekkür

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı canlı yayında, Rusya'dan serbest kalan 4 Amerikalının ailelerine ulaşmasının büyük bir rahatlama sağladığını söyledi. Ayrıca, bu anlaşmanın diplomasi ve dostluk başarısı olduğunu belirterek:

“Diplomasi ve dostluk, bu anlaşmayı mümkün kılacak olan şeydir.”

Biden, takasın arka planında uzun ve zorlu müzakerelerin yattığını, böyle bir sonucun, müttefik ülkelerin desteği olmadan mümkün olamayacağını vurguladı.

Putin ile Görüşme İhtiyacı Yok

ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye şu an itibarıyla bir ihtiyaç hissetmediğini ifade ederek, bu anlaşmanın ABD-Rusya ilişkilerini olumlu yönde etkilese de umudunu dile getirdi.

“Umalım da öyle olsun.” - Joe Biden