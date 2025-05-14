ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'da NATO Toplantısına Katılmak Üzere Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Türkiye'nin Antalya şehrine iniş yaptı.

Rubio, özel bir uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı. Toplantının, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakan Rubio'nun, burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı, NATO'nun önemli gündem maddelerini ele almak üzere düzenlenmiş olup, uluslararası işbirlikleri için kritik bir fırsat sunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi.