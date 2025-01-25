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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yemen Başbakanı ile Kızıldeniz Güvenliğini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yemen Başbakanı Bin Mübarek ile yaptığı telefon görüşmesinde Kızıldeniz güvenliğine dair önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:15
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yemen Başbakanı ile Kızıldeniz Güvenliğini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yemen Başbakanı ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek ile yaptığı telefon görüşmesinde Kızıldeniz güvenliğini değerlendirdi. Görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Kızıldeniz ve Husi Tehdidi

Rubio ve Bin Mübarek, Kızıldeniz ve çevresindeki sulardaki deniz güvenliği ile Husi tehdidini masaya yatırdılar. İkili, Husilerin ABD'nin Yemen Misyonu'nun mevcut ve eski personeli ile Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz gözaltılara ilişkin ortak endişelerini paylaştı.

Yemen Hükümetine Destek

Görüşme sırasında Rubio, Husilerle mücadele konusunda Yemen hükümetine desteklemeye devam etmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Bu, ABD'nin Yemen'in iç güvenliğine ve bölgedeki istikrara olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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