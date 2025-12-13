Adana'da Kaza: 14 Yaşındaki Çınar Kazan Hayatını Kaybetti

Kazada ağır yaralanan çocuk sürücü 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen kazada, Çınar Kazan (14) yönetimindeki 33 AJG 585 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ve son olarak bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Çınar Kazan, yapılan müdahalelere rağmen 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada araçtaki yolcu konumundaki Bünyamin Serin (15) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çınar Kazan'ın cansız bedeni toprağa verildi.

KAZA (ARŞİV)